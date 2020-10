Rencontres avec des parties prenantes du projet WACA ResIP-Sénégal à Saint-Louis, mercredi

Le projet d’investissement pour la résilience des côtes de l’Afrique de l’Ouest (WACA ResIP-Sénégal) organise mercredi des consultations avec les acteurs autour des objectifs de gestion durable du littoral, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



L’unité de gestion du projet a sélectionné un consultant pour mener des consultations auprès des différentes parties prenantes du WACA ResIp, en vue d’accompagner le dialogue social et la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour des objectifs de gestion durable du littoral, selon le communiqué.



Il signale que compte tenu de l’importance des enjeux des investissements physiques et sociaux prévus dans la région de Saint-Louis, l’unité de gestion du projet WACA tient ces consultations des parties prenantes dans la zone nord.



Le projet d’investissement pour la résilience des côtes de l’Afrique de l’Ouest accompagne à l’échelle régionale, six pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, São Tomé et Príncipe, Sénégal et Togo) pour la mise en œuvre d’actions concertées en matière de politique côtière, d’investissements pour des solutions vertes, grises ou hybrides, ainsi que les interventions régionales pour gérer de manière durable les zones côtières d’Afrique de l’Ouest.



APS