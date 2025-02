Cadrage juridique pour la réserve de biosphère transfrontalière : Dakar et Nouakchott signent une charte d'engagement

La deuxième édition des Journées de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve s'est tenue samedi au Parc national de Diawling en Mauritanie.



L'événement, qui coïncide avec la Journée mondiale des zones humides, a réuni les ministres de l'Environnement mauritanien et sénégalais.



Mme Messouda Mint Baham, ministre mauritanienne de l'Environnement, a souligné que cette rencontre illustre la forte coopération entre les deux pays dans la protection des écosystèmes. Elle a notamment insisté sur l'engagement commun des présidents Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et Bissirou Djomay Faye pour renforcer les relations bilatérales.



Son homologue sénégalais, M. Daoud Ngom, a qualifié cette initiative de "jalon important" dans la gestion commune du delta du fleuve, considéré comme un patrimoine naturel et culturel partagé. Il a annoncé l'intégration de la gestion des écosystèmes naturels dans la vision "Sénégal 2050".



La réserve fait face à plusieurs défis, notamment le manque de ressources techniques et financières, les effets du changement climatique et l'exploitation des ressources non renouvelables. Les deux pays se sont engagés, via une déclaration conjointe, à établir un cadre juridique pour la réserve transfrontalière.



L'événement s'est conclu par la plantation d'arbres de mangrove, essentiels pour la biodiversité locale et la protection des espèces marines et aviaires. Une exposition de produits de coopératives féminines œuvrant pour la conservation de la biodiversité a également été organisée.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du thème "Protéger les zones humides pour notre avenir commun" et démontre l'engagement des deux nations pour une gestion durable des ressources naturelles partagées.



