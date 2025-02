Saint-Louis : Visite conjointe des ministres Sénégalais et Mauritanien de l'Environnement au Parc National du Djoudj

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Messaouda Mint Baham Ould Mohamed Laghdhaf, accompagnée du ministre sénégalais de l’Environnement, M. Daouda Ngoum, du wali du Trarza et du gouverneur de Saint-Louis (Sénégal), a effectué samedi soir une visite de reconnaissance au parc national du Djoudj du Sénégal, dans le cadre des manifestations marquant la deuxième édition des Journées du Delta du fleuve Sénégal qui se dérouleront dimanche au parc du Diawling (Mauritanie).



Les deux ministres ont reçu des explications techniques sur parc national du Djoudj, située sur la rive sud du fleuve Sénégal, au nord-est de Saint-Louis, et qui offre une gamme d’habitats naturels humides privilégiés par les oiseaux migrateurs, dont près de 400 espèces d’oiseaux.



Les explications ont porté sur la dynamique de ces oiseaux qui se réfugient dans la réserve le matin et le soir après une longue traversée du désert.



La réserve occupe 16 000 hectares ou 160 kilomètres carrés du delta du fleuve Sénégal, une zone qui accueille plus d’un million et demi d’oiseaux migrateurs.



La réserve comprend des lacs et des zones humides entourés de cours d’eau, où les oiseaux d’eau migrateurs venus d’Europe viennent se réchauffer en hiver.



Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information à l’issue de la visite, la ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Mme Messaouda Mint Baham Ould Mohamed Laghdhaf, a expliqué que cette visite lui a permis, ainsi qu’à son homologue sénégalais, de constater la qualité de la préservation de l’environnement en général et de la biodiversité en particulier.



Elle a fait remarquer que le déplacement de ces oiseaux dans la réserve de Djoudj est le même que dans la réserve de Diawling, soulignant que les gouvernements des deux pays sont engagés dans la préservation de cet important patrimoine écologique.



Elle a précisé que sa visite à la réserve de Djoudj s’inscrit dans le cadre des directives de S.E. le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui accordent tous deux une grande importance à la protection de cet important patrimoine écologique.



Elle a ajouté que les départements de l’environnement des deux pays cherchent à protéger l’environnement, en particulier la biodiversité, ajoutant que les deux ministères intensifieront leurs efforts pour protéger leur environnement commun, grâce auquel la réserve naturelle et humaine du delta du fleuve a été reconnue par l’UNESCO comme un patrimoine environnemental et culturel.



Le ministre sénégalais de l’environnement, M. Daouda Ngoum, a rappelé que la réserve de Djoudj est une réserve centrale que le Sénégal partage avec la Mauritanie, tandis que sur la rive droite du fleuve Sénégal se trouve la réserve nationale de Diawling.



Ces deux réserves communes permettent la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles partagées entre le Sénégal et la Mauritanie, a-t-il déclaré.



Les deux réserves sont un signe d’intégration entre les peuples des deux pays, qui sont liés par l’histoire et la géographie, a-t-il dit.



L’organisation de journées sur le delta du fleuve vise à promouvoir et à renforcer les liens entre les deux peuples et à permettre aux experts des deux parties de travailler ensemble pour préserver la biodiversité, a-t-il dit.



Source : Agence Mauritanienne de l'Information (AMI)