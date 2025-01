Journée mondiale de comptage des Oiseaux d’eau douce : Le Parc National du Djoudj en première ligne

NDARINFO - Le Parc National du Djoudj a été au cœur de la célébration de la journée mondiale de comptage des oiseaux d’eau douce. Cet événement tenu hier mercredi a rassemblé des passionnés de la nature, des experts en conservation et des représentants des communautés environnantes pour sensibiliser le public sur l’importance du suivi des populations aviaires.



Sous la présidence du Colonel Ibrahima GUÉYE, directeur des Parcs Nationaux, cette journée a mis en lumière les actions entreprises pour protéger le dendrocygne fauve, une espèce d’oiseau menacée qui fait partie intégrante de l’écosystème du Djoudj. L’importance de la préservation des habitats naturels et le rôle fondamental que jouent les oiseaux dans l’équilibre écologique ont été soulignés par le Commandant Cheikh DIAGNE, conservateur du parc.



Il a expliqué les modalités de la procédure de comptage, essentiel non seulement pour évaluer la santé des populations aviaires, mais aussi pour orienter les stratégies de conservation. « Cette activité nous permet de recueillir des données précieuses sur les migrations, les comportements et les menaces pesant sur ces espèces », a-t-il affirmé.



Suivez sa réaction ...