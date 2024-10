Renforcement de la Marine Nationale | Le Président Diomaye Faye baptise le patrouilleur " Le Cayor "

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce matin la cérémonie de baptême du patrouilleur « Le Cayor », marquant une étape cruciale dans le renforcement des capacités de la marine nationale sénégalaise.



Ce navire de dernière génération, équipé des technologies les plus avancées, permettra de lutter efficacement contre la pêche illicite, l’immigration irrégulière et d’assurer la protection des ressources maritimes du pays.



Lors de son discours, le chef de l’État a exprimé sa fierté envers la marine nationale et les forces armées, soulignant leur professionnalisme et leur engagement sans faille.





Grâce à ces nouvelles capacités, le Sénégal est désormais mieux armé pour défendre ses intérêts stratégiques, notamment en matière de sécurité des ressources halieutiques, ainsi que des installations pétrolières et gazières offshore.



Le patrouilleur « Le Cayor » incarne la détermination du Sénégal à affirmer sa souveraineté maritime et à protéger ses frontières contre diverses menaces.



Le Président Faye a également salué la mission cruciale de la marine nationale, qualifiée de véritable « sentinelle de la souveraineté maritime » du pays.