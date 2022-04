République Tchèque : Les équipements de l'aéroport de Saint-Louis réceptionnés

Constituée d’experts de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) et de AIBD SA, gestionnaire des aéroports du Sénégal, la délégation a effectué des inspections et essais sur les équipements suivants :

un (01) ascenseur pour la tour de contrôle de l’aéroport de Saint Louis ;

quatre (04) vehicules de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) pour les aéroports de Saint-Louis et de Ourossogui-Matam ;

deux (02) ambulances médicalisées ;

deux (02) citernes d‘eau potable ;

deux (02) citernes pour le servicing (vidange des eaux usées des aéronefs).



Conformément aux spécifications techniques définies dans le contrat signé entre le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens (MTTA) et la société tchèque TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS pour la reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, les résultats des inspections et des tests réalisés sur les équipements ont été satisfaisants.





Cette mission marque une étape importante dans la finalisation des travaux de reconstruction des aéroports de Saint-Louis et de Ourossogui-Matam qui constitue la première phase du volet 1 du PRAS.