Résolution de l’ONU contre les violences faites aux LGBTI : le Sénégal vote “l’abstention”

Les Nations-Unies ont adopté une résolution condamnant et luttant contre les violences faites à l’encontre des Lgbti (un mouvement composé de lesbiens, gays, bisexuels et de transgenres, qui cherche à faire évoluer la perception sociale des minorités sexuelles, de l’homosexualité, de la bisexualité et de la transidentité).Le quotidien LesEchos qui rapporte l’information signale que le Sénégal où le débat sur l’homosexualité fait rage ces derniers jours, a préféré s’abstenir au moment du vote.Le Nigéria ainsi que des pays Arabes (Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Egypte, Irak), le Pakistan et la Chine ont quant à eux voté “Non”.D’ailleurs, le Nigéria qui compte une très forte communauté musulmane est le seul pays d’Afrique à voter contre la résolution condamnant les violences liées à l’orientation sexuelle.Les 27 pays qui ont voté en faveur de la résolution sont des pays d’Europe, d’Amérique Latines et des Iles du Pacifiques.