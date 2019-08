Retour de Khalifa Sall au PS: Les coordinations ont tranché….

Ousmane Tanor Dieng avant sa mort avait souhaité le retour des Khalifa Sall et Cie au Parti Socialiste. Des responsables du Ps ont défendu cette thèse. Abdoulaye Gallo Diao, responsable PS, avait même déclaré sur un entretien accordé à la Rédaction de Xalima, que Khalifa Sall sera « le candidat du PS et de sa coalition lors de la présidentielle de 2024.



Ceux qui rêvaient de voir l’ex édile de ville de Dakar revenir au PS où succéder à Ousmane Tanor risquent d’avoir une déception.



En effet, selon Source A dans sa publication du jour, une rencontre s’est tenue à la veille de la fête de Tabaski. 35 des 45 coordinations de « Taxawu Sénégal ak Khalifa »ont pris part à cette rencontre.



Selon des confidences recueillies par Source A, au moins, 26 des Coordinations ont exigé que le député-maire déchu de la capitale sénégalaise continue de cheminer sous la bannière de ladite Coalition.



Motif invoqué : celle-ci lui a non seulement toujours réussi. Mais aussi, elle est la plus fédératrice qui soit. Mieux, les deux Coordinations, qui avaient préconisé que le plus célèbre détenu retourne au Parti socialiste, ont été très vite minorisés. Tout comme celles qui ont théorisé la création d’un Parti politique par leur leader.



Une telle décision, confirme les dires de Barthélemy Diaz, le vendredi dernier: « Khalifa Sall a dépassé le secrétariat général du Parti Socialiste, il va porter en haut l’héritage de Léopold Sedar Senghor avec les socialistes de valeur et de conviction »



XALIMA