Riposte contre la Covid-19 : Ndiolofène enrôlé dans la dynamique communautaire (vidéo)



La Cellule de Veille et d’Alerte (Cva) du quartier de Ndiolofène a signé, jeudi, la convention locale de résilience communautaire. Au cours d’une rencontre avec l’équipe de mise en œuvre de ce programme du ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, les termes de ce nouveau partenariat ont été élucidés aux populations. Aujourd’hui, plus d’une dizaine d’entités territoriales de Saint-Louis ont rejoint cette dynamique qui ambitionne de mailler le territoire communal. La CVA de Ndiolofène qui s’était engagée dans plusieurs actions visant à freiner la propagation du nouveau Coronavirus a marqué son adhésion, a marqué son adhésion à la démarche. Elle profité de l’occasion pour faire part d’un ensemble de moyens permettant de réussir la mission.