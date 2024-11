Ross Béthio - Distribution de cahiers à l’effigie de Diomaye et Sonko : Le SELS demande réclame une enquête

Des cahiers à l’effigie de Diomaye FAYE et SONKO ont été distribués à des élèves d’une école franco-arabe de Ross Béthio. Suffisant pour que le secrétaire générale du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS) dénonce une forfaiture.



Selon, Hamidou DIEDHIOU, «l’école est un lieu sacré, un cadre dans lequel tout ce qu’on doit enseigner à nos enfants, c’est tout ce qui a trait aux institutions et en la marche de la République ».



Raison pour laquelle il demande qu’une enquête soit ouverte par les autorités académiques pour connaître l’auteur de cet acte.



«De là, quand même, à faire passer des mots de campagne dans l’école qui est un espace apolitique, je considère qu’on est allé un peu trop. Ça signifie qu’un autre parti pouvait, de la même manière, introduire dans des écoles des cahiers à l’effigie d’un candidat d’une coalition ou d’un parti quelconque. Ce n’est pas une bonne chose. Il ne serait pas mal de commanditer une enquête et de sanctionner les auteurs, qui en le faisant, savent très bien qu’ils ne sont pas en train d’agir conformément aux règles et principes qui régissent nos établissements », exhorte-t-il aux autorités.



Pour le syndicaliste, ce genre propagande, d’où qu’elle vienne, ne doit plus être toléré dans les écoles.