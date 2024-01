Ross-Béthio : Mansour NDIAYE et le miuvement Dooley Yakaar adhèrent à la coalition Diomaye Président

La Coalition MANSOUR2024 a reçu le mardi 30 janvier 2024, une forte délégation de la coalition Diomaye Président, en perspective des élections présidentielles du 25 Février prochain.



Les deux parties ont livré leurs appréciations respectives de la situation nationale, et noté des convergences notoires et déterminantes.

Sur le contexte,

Les deux parties ont estimé que notre pays vit un moment crucial et déterminant de son histoire marquée par une crise socio-économique profonde et un recul démocratique manifeste.



Ce constat qui requiert un dépassement des clivages idéologiques et crypto personnels, afin d'éviter le pire et asseoir une nation stable et ancrée dans les valeurs qui sont les siennes. Cela suggère dès lors une seule constante : l'intérêt supérieur de la nation.

Sur le plan économique,



L'impérieuse nécessité d'une politique endogène basée sur nos ressources, devant faire l'objet d'une industrialisation à forte intensité de main d'œuvre pour tendre vers le plein emploi, La gestion vertueuse des ressources au seul profit des populations,

Le développement de la finance islamique pour le renforcement de l'inclusion financière et une pratique financière plus souveraine et authentique,

Une politique sociale soutenue pour plus d'inclusion et de couverture,



Sur le plan institutionnel

Le renforcement de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs et leur rééquilibrage afin de rectifier la trajectoire de notre projet démocratique.

L'option d'une Afrique intégrée dans le respect de la souveraineté des états.

Réunie le lendemain de cette rencontre avec le Conseil consultatif national, la Coalition prenant acte de ce qui précède et au regard de sa candidature spoliée par un système de parrainage discriminant et injuste a, en toute souveraineté, décidé de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye. Une décision prise avec une forte adhésion de sa base, laquelle a constaté la profonde aspiration au changement de la majorité du peuple Sénégalais pour lequel elle s'est engagée dans la vie politique du pays.



La COALITION MANSOUR2024 s'engage à soutenir, dans le respect des valeurs et des principes édictés, la Coalition Diomaye Président et à mettre en synergie toutes ses forces pour une nouvelle alternative en 2024