Ross-Béthio : quand la modernisation agricole étouffe l’artisanat local

À Ross-Béthio, les artisans agricoles vivent une situation de plus en plus difficile. Alors que la modernisation du secteur aurait dû renforcer leur activité, elle a au contraire provoqué un chômage technique chez de nombreux ouvriers. En cause : des machines locales performantes, capables de produire jusqu’à 10 tonnes par jour, mais limitées par leur incapacité à accéder à l’eau. Oumar Seck, maître-apprenti et formateur en métallurgie, déplore ce paradoxe et appelle l’État à soutenir l'amélioration des équipements « made in Senegal ». Selon lui, les compétences et les matières premières sont disponibles sur place. Il suffirait d’un accompagnement ciblé pour relancer l’activité artisanale, réduire le chômage et faire des économies à l’échelle nationale. Les artisans espèrent désormais une prise de conscience rapide des autorités pour redonner un souffle nouveau à l’économie locale.