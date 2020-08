« SAINT-LOUIS EST LAISSÉE EN RADE » : le cri du cœur de l’Imam ratib (vidéo)

L’Imam Ratib de Saint-Louis s’est indigné de la décrépitude de la ville, déplorant notamment le fait que l’ancienne capitale de l’AOF soit « laissée à elle-même ». « On ne reconnait plus cette ville », a-t-il dit en appelant ses filles et fils « à revenir au bercail » et à lui « redorer son blason d’antan ». « Quand on passe 50 ans sans espoir et sans projets, on est obligé de vieillir », a-t-il ajouté en évoquant la situation difficile des jeunes. « C’est écœurant. Cela fait mal », a-t-il laissé entendre à la suite de son sermon de la Tabaski. « Comment peut-on vivre dans une ville et ne fournir aucun effort pour son rayonnant », s’est interrogé M. DIALLO qui, au passage, a rendu un vibrant hommage à feu Alioune Gobert DIAGNE pour son engagement au service de Ndar.