Deux ressortissants guinéens ont été arrêtés dans le nord du Sénégal pour falsification de documents d’état civil sénégalais, dans le cadre d’une vaste enquête menée par les services de sécurité, renseigne L’Obs.





Le premier individu, Mamadou Lamaranan Diallo, domicilié à Conakry, a été interpellé en possession d’une carte d’identité sénégalaise au nom de Lamarana Diallo, née officiellement à Richard Toll le 15 décembre 1995. Une vérification a révélé que l’acte de naissance correspondant n’existait pas dans les registres officiels, selon une réquisition adressée à l’état civil local. Le mis en cause a reconnu avoir acheté un faux extrait de naissance pour 5 000 FCFA en 2015.





Dans ses aveux, il indique avoir séjourné au Sénégal depuis 2010 pour des études coraniques, notamment à Dakar, Saint-Louis et Richard Toll, où il a entamé les démarches frauduleuses.





Dans un dossier similaire, Amadou Tidiane Diallo, alias Algassimou Diallo, a été présenté au parquet de Saint-Louis. Il détenait un récépissé de demande de carte d’identité sénégalaise, également obtenu sur la base d’un jugement frauduleux rendu par le tribunal d’instance de Sédhiou. Interrogé, il a éprouvé des difficultés à justifier ses origines et a finalement avoué être né en 2001 à Mali Yemberin (Guinée).





Le suspect a reconnu avoir versé 25 000 FCFA à un oncle pour monter un dossier incluant de faux parents, dans le but d’obtenir des papiers sénégalais.





Les autorités sénégalaises ont ouvert une enquête pour identifier les anciens agents impliqués dans la délivrance des documents frauduleux, aujourd’hui hors service, et retrouver les complices encore en fuite.



MS



