PHARMACIES DE GARDE : Du 25 novembre 2025 au 10 janvier 2026

Mardi 25 Novembre 2025

La liste actualisée des pharmacies de garde de Saint-Louis à partir du 25 novembre 2025, réparties entre l’Île, Sor I, Sor II et Sor III, afin d’orienter rapidement les usagers vers la structure la plus proche.


22/11 → 29/11/2025

  • Razack (Face Sapeurs-pompiers) – Dr Aminata Barka Diagne – 33 961 85 66

  • Mame Yacine Bob (HLM) – Dr Khady Diop – 33 961 41 89

  • Mame Awa (Pikine 700) – Dr Khady Diop – 33 961 52 53

  • Amadou (Ngalelle) – Dr Aby Wade – 33 961 91 01

29/11 → 06/12/2025

  • Principal (Nord) – Dr Moustapha Kandji – 33 961 10 95

  • Yaye Diabou (Marché UGB) – Dr Pape Diop – 33 991 18 75

  • Lame Lamine Ngom (Angle Tall) – Dr Idrissa Sangaré – 78 422 01 01

  • Al Hassane Salam (Boudiouck) – Dr Djiby Lo – 33 961 33 61

06/12 → 13/12/2025

  • Central (Nord) – Dr Ousmane Bao – 33 961 33 27

  • Ndiolofène (Face Cité Niakh) – Dr Abdoulaye Diop – 33 961 76 76

  • Alhamdoullah (Pikine) – Dr Khoudia Tabane – 33 960 50 20

  • Pharmacie Mohamed (Cité Vauvert) – Dr Aminata Kaïré Drame – 33 991 27 27

13/12 → 20/12/2025

  • Boulevard (Sud) – Dr Alpha Dia – 33 961 50 00

  • Mame Fatou Ba (Médina Courses) – Dr Samba Fall – 33 991 29 72

  • Thierno A.O. Dème (Mosquée Mouride) – Dr Dème – 33 961 85 26

  • Fa Cheikhou (Santar Peulh 1er) – Dr Aminata Diarra Lo – 33 991 29 84

20/12 → 27/12/2025

  • Guet Ndarienne – Dr Astou Niang Wade – 33 961 64 73

  • Ndiolofène – Dr Abdoulaye Diop – 33 961 76 76

  • Papa Latsouck Faye – Dr Djibril S. Faye – 33 991 42 27

  • Amadou – Dr Aby Wade – 33 961 91 01

27/12/2025 → 03/01/2026

  • Abdoul Aziz Sy – Dr Mansour Diène – 33 961 54 31

  • Mame Madia – Dr Ahmadou Dia – 33 961 12 72

  • Guy Seddéfé – Dr Ibrahima Thiam – 33 991 51 53

  • Al Hassane Salam – Dr Djiby Lo – 33 961 33 61

03/01 → 10/01/2026

  • Razack – Dr Aminata Barka Diagne – 33 961 85 66

  • Yaye Diabou – Dr Pape Diop – 33 991 18 75

  • Mame Awa – Dr Khady Diop – 33 961 52 53

  • Pharmacie Mohamed – Dr Aminata Kaïré Drame – 33 991 27 27



