PHARMACIES DE GARDE : Du 25 novembre 2025 au 10 janvier 2026

22/11 → 29/11/2025
Razack (Face Sapeurs-pompiers) – Dr Aminata Barka Diagne – 33 961 85 66
Mame Yacine Bob (HLM) – Dr Khady Diop – 33 961 41 89
Mame Awa (Pikine 700) – Dr Khady Diop – 33 961 52 53
Amadou (Ngalelle) – Dr Aby Wade – 33 961 91 01
29/11 → 06/12/2025
Principal (Nord) – Dr Moustapha Kandji – 33 961 10 95
Yaye Diabou (Marché UGB) – Dr Pape Diop – 33 991 18 75
Lame Lamine Ngom (Angle Tall) – Dr Idrissa Sangaré – 78 422 01 01
Al Hassane Salam (Boudiouck) – Dr Djiby Lo – 33 961 33 61
06/12 → 13/12/2025
Central (Nord) – Dr Ousmane Bao – 33 961 33 27
Ndiolofène (Face Cité Niakh) – Dr Abdoulaye Diop – 33 961 76 76
Alhamdoullah (Pikine) – Dr Khoudia Tabane – 33 960 50 20
Pharmacie Mohamed (Cité Vauvert) – Dr Aminata Kaïré Drame – 33 991 27 27
13/12 → 20/12/2025
Boulevard (Sud) – Dr Alpha Dia – 33 961 50 00
Mame Fatou Ba (Médina Courses) – Dr Samba Fall – 33 991 29 72
Thierno A.O. Dème (Mosquée Mouride) – Dr Dème – 33 961 85 26
Fa Cheikhou (Santar Peulh 1er) – Dr Aminata Diarra Lo – 33 991 29 84
20/12 → 27/12/2025
Guet Ndarienne – Dr Astou Niang Wade – 33 961 64 73
Ndiolofène – Dr Abdoulaye Diop – 33 961 76 76
Papa Latsouck Faye – Dr Djibril S. Faye – 33 991 42 27
Amadou – Dr Aby Wade – 33 961 91 01
27/12/2025 → 03/01/2026
Abdoul Aziz Sy – Dr Mansour Diène – 33 961 54 31
Mame Madia – Dr Ahmadou Dia – 33 961 12 72
Guy Seddéfé – Dr Ibrahima Thiam – 33 991 51 53
Al Hassane Salam – Dr Djiby Lo – 33 961 33 61
03/01 → 10/01/2026
Razack – Dr Aminata Barka Diagne – 33 961 85 66
Yaye Diabou – Dr Pape Diop – 33 991 18 75
Mame Awa – Dr Khady Diop – 33 961 52 53
Pharmacie Mohamed – Dr Aminata Kaïré Drame – 33 991 27 27