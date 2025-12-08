Un agriculteur originaire de Saint-Louis a affirmé devant le Tribunal correctionnel du Pool judiciaire financier avoir été victime d’une vaste escroquerie mêlant charlatanisme et manipulation mystique, entraînant la perte de plus de 100 millions de francs CFA.





Selon les informations de Les Échos, les faits trouvent leur origine dans un champ de 40 hectares situé dans la région de Saint-Louis, où 20 hectares restaient « mystérieusement improductifs ». M. Diop aurait alors sollicité des « maîtres spirituels » censés lever ce blocage. Ces derniers lui auraient imposé rituels, sacrifices et paiements successifs, jusqu’à l’évaporation de la quasi-totalité de ses biens : maison, véhicules, bétail.





Deux hommes, O. Sow, technicien de laboratoire à la CSS, et M. Kâ, agropasteur, sont poursuivis pour escroquerie, charlatanisme et association de malfaiteurs.



Le Procureur a requis deux ans ferme, tandis que les prévenus nient toute implication. Le verdict est attendu le 8 janvier prochain.





Parmi les révélations les plus troublantes : l’agriculteur aurait été conduit dans une forêt de Saint-Louis, où un rituel impliquant une jeune femme censée être la « fille d’un esprit » lui aurait été présenté comme la clé pour obtenir « un milliard de francs ».





Les enquêteurs ont identifié plusieurs transferts d’argent via Wave et Orange Money, y compris des montants supérieurs à 50 millions de francs CFA.





Ce dossier relance les inquiétudes autour des pratiques occultes et de la vulnérabilité des populations rurales face à la précarité et à la soif de réussite rapide. Plusieurs autres victimes potentielles auraient été identifiées dans la région nord.



