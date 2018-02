SÉNÉGAL : La police et les sapeurs-pompiers équipés en voitures de patrouille et d'ambulances médicalisées (IMAGES)

Il s’agit d’une dizaine d’ambulances médicalisées dernière génération et de véhicules de patrouille et de transport de troupes pour les forces de police. L’objectif est d’assurer une bonne sécurité de proximité et de garantir des interventions rapides sur le terrain. Les ambulances sont destinées aux zones reculées du Sénégal.

La réception de ces véhicules s'est déroulée aujourd'hui au palais de la République en présence du président Macky Sall, de son ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, du directeur de la Police Oumar Maal et du patron de la Gendarmerie nationale...