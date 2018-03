SENEGAL: Le Top 50 des personnalités qui ont fait bouger l’année

1-FATOU SOW SARR

Docteur en Anthropologie et Sociologie du Politique et par ailleurs, directrice du Laboratoire Genre et Recherche de l’IFAN, Mme Fatou Sow Sarr est l’une des rares femmes qui ont porté haut le combat pour l’égalité des sexes. Cette «pasionaria» du genre, en bonne «Walo-walo», n’est jamais rompue à la tâche, pour l’amélioration de la cause féminine. Elle est lauréate du Cauri d’or de la femme manager de l’année.

2- PAPE MAEL DIOP

Cadre supérieur en Marketing, Pape Maël Diop figure dans le top 50 pour son esprit d’initiative, son sens de l’innovation et sa volonté de défi. Durant le sommet de la Francophonie, le natif de Point E a rénové Léopold Sédar Senghor, à travers un vaste chantier de plus de 2 milliards. Aujourd’hui, c’est l’un des aéroports les plus dynamiques du continent africain.

3-ME SIDIKI KABA

Avocat de renom, infatigable défenseur des droits de l’Homme depuis plus de trente ans, partisan d’une justice internationale renforcée, Kaba préside aujourd’hui aux destinées de l’Assemblée des États partis à la Cour pénale Internationale. Le Garde des Sceaux du Sénégal devient ainsi le premier africain à accéder à ce prestigieux poste.

4-DOCTEUR CHEIKH KANTE

Manager spécialiste en gestion des entreprises, l’homme est solidement amarré à ses convictions et ambitions de contribution au Plan Sénégal émergent. Il a su initier d’importants travaux de rénovations et de modernisation du Port, l’un des poumons de notre économie nationale. Il a aussi reçu le Cauri d’or de l’excellence.

5- AMADOU SECK

Amadou Seck, directeur général d’Eurogerm Sénégal, est un brave homme, plein d’énergie et de prouesse. Cauri d’or de l’entreprise la plus émergente, il a été récompensé pour son état d’esprit rempli d’initiatives, d’œuvres louables et méritantes envers la communauté. Créée en 2002, Eurogerm Sénégal (filiale d’Eurogerm pour l’Afrique de l’Ouest), sous l’impulsion de son dynamique directeur, a récemment lancé sur le marché de nombreux produits innovants et inédits, comme les préparations prêtes à l’emploi.

6-AMADOU SAMBA KANE

Directeur Général de la Loterie Nationale Sénégalaise, Amadou Samba Kane, par ailleurs, inspecteur des Impôts, a permis à la Lonase de retrouver son aura d’antan dans le giron des Loteries Africaines et Mondiales. Grâce à son abnégation et son dévouement au travail, la Loterie Nationale Sénégalaise reste toujours dans une dynamique de performance et de qualité (à l’image de sa certification ISO 9001 et jeu responsable Niveau 2 de la W L A).

7-ABDEL KARIM RAGHNI

Il est l’administrateur directeur général de la CBAO du Groupe Attijariwafa Bank. En compétition avec des entreprises de renommée internationale, CBAO a été choisie et plébiscitée cauris d’or de l’entreprise la plus performante. Mais tout ceci grâce au dynamisme et à l’esprit de créativité de son directeur général, Abdelkrim Raghni qui a participé à faire de la CBAO le premier réseau bancaire du Sénégal.

8-THIBAULT FLICHY

Il est directeur général de Total Sénégal. L’entreprise pétrolière est en train de renforcer la forte implantation de ses stations services dans le pays et dans tout le reste du continent. En effet, Flichy a très tôt compris que seule une dynamique d’innovations permanentes permettrait à Total Sénégal d’avoir un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins des populations sénégalaises.

9-ALIOU SALL

Attaqué dans l’affaire Petro Tim, accusé de profiter de la position de son frangin de président de la République, Aliou Sall, sorti de l’Ena de Paris, s’est, en réalité, forgé tout seul. Issu de la vieille école politique,il a été secrétaire national adjoint chargé de la Communication et membre du Bureau permanent d’Aj/Pads. De journaliste à politique reconnu, en passant par homme d’affaire, Aliou Sall, décrit comme un homme courtois et affable, s’est battu tout seul à Guédiawaye pour devenir maire.

10-MOUHAMED DIONE

Agé de 54 ans, – son nom complet à l’état civil – Mouhamed Dione est un ancien fonctionnaire à l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Il est réputé travailleur, discret et proche du président Macky Sall dont il a été directeur de cabinet, lorsque ce dernier était Premier ministre puis président de l’Assemblée nationale, de 2004 à 2008, durant le régime d’Abdoulaye Wade.S’il a été nommé premier ministre, c’est parce qu’il est décrit comme un homme pondéré, rétif aux logiques de clan, Quid de sa maitrise des questions économiques, sa rigueur et sa proximité avec le chef de l’Etat.Il fait presque l’unanimité autour de sa personne.

11-ABDOU DIOUF

Quatorze ans après avoir quitté le pouvoir, le président Diouf a été ressuscité sur les plaines de Diamniadio dont le centre international de conférence porte son nom. Tout un bonheur pour Diouf qui, dans un festival de couleurs, de sons, a eu droit à tous les honneurs. Après de bons et loyaux services rendus à sa nation et à l’Oif, Abdou Diouf prend sa retraite bien méritée. A ses Mémoires !

12- ALIOUNE NDIAYE

Proche de Cheikh Tidiane Mbaye qu’il a remplacé à la tête de la Sonatel, Alioune Ndiaye fait figure d’héritier. Il est un homme du sérail, pour avoir pratiquement gravi tous les échelons à la Sonatel : Directeur du Contrôle de Gestion puis Directeur financier de la Sonatel, etc. Fort d’une expérience de 26 ans, Aliou Ndiaye, réputé discret et diplomate, a dirigé, depuis sa création en 2002, la filiale Orange Mali dont il a fait l’opérateur leader sur son marché, avec plus de 7 millions de clients mobile à ce jour. La Sonatel rayonne comme l’une des plus grandes entreprises du Sénégal.

13- SEYDI GASSAMA

Secrétaire exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama est avant tout un homme de principes obsédé par la défense de la liberté et la passion de lutter contre l’injustice sociale. Son engagement aux valeurs universelles va faire de lui la voix des faibles et des exclus pour le bien de l’humanité. Car les Droits de l’Homme ne sont pas, pour lui, un mot vide de sens. Pour lui, les Droits de l’Homme sont vivants et doivent être défendus en acte. Se réclamant «porte-parole de l’humanité», il a inscrit son combat au service des opprimés.

14- PIERRE GOUDIABY ATEPA

Sexagénaire, Pierre Goudiaby Atepa, le «bâtisseur» se définit comme un «architecte du développement global qui se bat pour faire progresser l’Afrique». Il est connu pour ses importantes réalisations sur le continent, dont le siège de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar. Le siège de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), à Lomé, au Togo, et l’aéroport international de Banjul, en Gambie, portent également son empreinte. L’architecte sénégalais a été élu récemment Top Grand Prix des bâtisseurs de l’économie africaine à Abidjan.

15- BOMBARDIER

Serigne Ousmane Dia alias Bombardier est une véritable force de la nature, l’un des lutteurs les plus impressionnants de l’arène, par sa stature. Bombardier s’est forgé un destin de roi des arènes. Une couronne qui n’aura duré que deux petites années. Mais, c’est le 08 juin dernier que le tombeur de Balla Gaye a repris sa couronne de roi des arènes, dix ans après. Un fait inédit !

16- DOUDOU KA

«Casaçais» bon teint, il est à la tête d’un des plus importants instruments de financement du programme économique et social du président Macky Sall : le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP). Ingénieur des Ponts et chaussées et de surcroit, Expert en finance de projets, l’administrateur du Fongip veut lever 20 milliards sur le marché financier pour accroître la force de frappe du fonds. En une année d’existence, le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a couvert, pour 7,4 milliards de francs Cfa, des Pme dans les banques sur des ressources qui n’atteignent pas dix milliards.

17- ARONA COUMBA NDOFFENE DIOUF

Ministre conseiller auprès du président de la République, Arona Coumba Ndoffène Diouf est une compétence avérée dans des domaines aussi stratégiques que l’énergie. Chercheur et professeur d’Université, Ndoffène Diouf apparaît comme un homme équilibré et bien structuré. Tout récemment, il a reçu à New York un prix décerné aux scientifiques qui se sont distingués par leurs travaux de recherche, leurs publications et l’enseignement dans les établissements universitaires des Etats-Unis. C’est un homme politique d’avenir.

18- AIDA MBODJ

Surnommée la lionne du Baol,Aïda Mbodj a été respectivement député, ancien ministre et vice-président de l’Assemblée nationale. Indétrônable dans son bled, elle a laminé ses adversaires politiques lors des dernières joutes électorales. En plus de son statut de maire, elle semble s’être trouvé un tout nouveau job, celle d’«avocate» du Pds contre ses détracteurs, en particulier contre ses «brebis égarées». Il faut compter avec elle en 2017.

19-SADIO MANE

Confirmation pour la nouvelle perle de notre football, un talent à l’état pur. Le tonitruant attaquant sénégalais brille de mille feux sur les pelouses africaines voire internationales. D’ou son sacre comme meilleur footballeur de la saison 2013-2014. Cerise sur le gâteau: la Confédération africaine de football (Caf) vient de retenir le nom du natif de Bambaly sur la liste des 25 joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2014.

20- YOUSSOU NDOUR

Musicien couvert de récompenses, homme d’affaires à succès, l’enfant de la Médina a consacré toute sa vie à tisser la toile majuscule d’une carrière à la musique phénoménale. En politique, d’aucuns le compareront à Machiavel, d’autres à Mozart en musique, ou alors à Obama sur le plan du leadership et de l’influence. Qu’on l’aime ou pas, il ne laisse personne indifférent. Le ministre conseiller auprès du président Sall inspire le respect, la fascination. Il inspire tout court ! Sa discographie est une mine d’or, une école de management, une encyclopédie de développement personnel.

21- AWA MARIE COLL SECK

A 61 ans, nommée ministre de la Santé et de l’Action sociale dans le gouvernement d’Abdoul Mbaye, Eva, spécialiste des maladies infectieuses peut se prévaloir d’une carrière bien remplie qui l’a portée aux plus hautes responsabilités mondiales dans le domaine du management des politiques de santé. Sa détermination et son engagement dans la lutte contre Ebola lui ont valu une motion de félicitation et d’encouragement de l’Assemblée nationale.

22- PHILIPPE BARREAU

Il est le boss de Delmas Sénégal, une entreprise considérée aujourd’hui comme un acteur incontournable du transport maritime au Sénégal. Grâce à l’entregent et l’esprit d’initiative de M. Barreau, Delmas Sénégal, en faisant preuve d’audace et d’intégrité, s’est approprié des valeurs du Groupe Cma/Cgm pour réussir le pari de la performance permanente. Il a reçu, à l’édition 2014, le Cauri d’or de l’entreprise la plus compétitive.

23- ME MOUSTAPHA NDIAYE

Depuis son Saloum natal, l’ancien président de la chambre des notaires du Sénégal a su se construire une trajectoire de rectitude sous-tendue par une volonté de réussir. Mieux encore, la personnalité de l’homme se confond aisément à son travail quotidien. Toujours disponible et à l’écoute. En effet, l’actuel secrétaire élu au CESE est un homme qui aime aider les gens dans tout ce qu’ils entreprennent de positif. Et dans la plus grande discrétion. Il est l’une des personnalités les plus en vue du pays. Médiateur né, il dénoue énormément de conflits entre personnalités dans une totale discrétion.

24- IDY THIAM

Idy Thiam est le président de l’Union nationale des commerçants du Sénégal (Unacois/Jappo). L’homme est connu pour ses discours axés sur l’éthique et la bonne gouvernance. Il a réussi à fédérer une grande partie des opérateurs économiques évoluant dans l’informel. C’est un homme affable et disponible.

25-MACKY SALL

A mi-mandat, le chef de l’Etat pose les jalons d’un Sénégal émergent. Sa vision politique et économique pour le Sénégal commence à prendre forme. La grande messe francophone à Dakar a été une belle réussite pour le président Sall. Son coup d’essai a été un coup de maître. Du coup, il a engagé une vraie révolution à Diamniadio où il a érigé un centre international de conférence digne de ce nom qui porte le nom d’Abdou Diouf. Son concept PSE est aujourd’hui le cadre de référence des politiques économiques du Sénégal pour les 25 ans à venir.

26- DIENE FARBA SARR

Il est passé de ministre de la promotion des investissements et partenariats à ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre. Diène Farba Sarr est décrit comme un haut cadre spécialisé en Gestion de projets, un technicien passionné qui dépense, sans compter, son énergie au travail. Il a toujours fait de la transparence un outil dans la gestion des affaires publiques.

27- BABACAR NGOM

C’est une «success story». L’expérience de ce self-made-man, Pdg de la Sedima à la tête de l’interprofession de la filière avicole, est un cas d’école.A la tête d’un empire constitué par la Sedima, Bababar Ngom s’est lancé à la chasse à l’or blanc, en lançant sa propre minoterie d’une capacité de production actuelle de 250 extensible à 500 tonnes par jour.

28- MAMADOU RACINE SY

C’est est un homme de l’ombre. On l’entend très peu. Mais le bonhomme n’en demeure pas moins influent. Capitaine d’industries et doté d’une capacité de travail hors du commun, Mamadou Racine est le prototype parfait du patriote économique. Courageux et obstiné, il aura réussi le titanesque challenge de redonner vie à King Fahd Palace, grâce à un alléchant Programme de réhabilitation qui va en faire une véritable oasis.

29-MANKEUR NDIAYE

Incontestablement, l’un des meilleurs diplomates de sa génération, dix ans durant, il a incarné, à lui tout seul, dans le secret du cabinet de Cheikh Tidiane Gadio, l’écriture diplomatique du pays. La plume alerte, fleurie et habile, Mankeur Ndiaye a également un sens consommé des relations humaines. On lui doit l’exfiltration avec maestria du président déchu, le Général Amani Toumani Touré à Dakar.

30-MARY TEUW NIANE

Mary Teuw, ainsi nommé par ses proches, est dit un intellectuel, fin adepte de l’entreprenariat privé, des bases de son profil qui lui ont permis de travailler adéquatement à la montée en puissance de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis dont il était le recteur. Nommé ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il a enclenché la lutte contre l’échec et l’absentéisme dans nos universités et se bat pour l’Université du futur du Sénégal, une modalité d’enseignement pertinent, extensible et flexible.

31-SERIGNE CHEIKH TIDIANE SY

Al Makhtoum s’est affranchi du conservatisme religieux pour s’offrir une identité propre à lui. Celle d’un homme d’ouverture et moderne. Dans l’imaginaire des Sénégalais, une simple expression expose la personnalité de Serigne Cheikh Tidiane Sy : «S’il s’exprime cette année, il ne reparlera qu’à pareille époque.» khalife général des Tidianes, il est l’incarnation de l’élégance, de l’éloquence, un condensé de savoir et de savoir-faire.

32-CHEIKH AMAR

Novateur, il a bâti sa fortune par l’effort et la volonté. Toute une vie consacrée au travail, à la passion de l’entreprise, au triomphe dans ses projets, on lui doit, chaque année, le financement des opérations de culture et de récolte au périmètre sylvo-pastoral de Khelcom. Altruiste, son soutien aux gens en difficultés est discret. Si la littérature des success stories présuppose que l’homme riche est un exemple à suivre pour tous, Cheikh Amar est un parangon de réussite qui doit inspirer la jeune génération.

33-MOUSTAPHA GUIRASSY

Moustapha Mamba Guirassy fait partie de la nouvelle génération de leaders ancrés dans l’intégration africaine. Ancien ministre de la communication, des télécommunications et des TIC du Sénégal et porte parole du gouvernement du Sénégal de 2009 à 2012, ancien Député-maire de la ville de Kédougou, Moustapha Guirassy se définit d’abord comme un self-made-man, qui s’honore d’avoir toujours entretenu le culte du travail.PDG du groupe IAM, ladite structure est devenue l’un des pionniers de l’enseignement supérieur privé au Sénégal. IAM est accrédité au CAMES et à la CGE (Community of Global Enterprises). Quid de sa certification aux normes ISO 9001-2008 obtenu depuis 2005 ? Des avancées qui justifient le sacre l’IAM, cette année, comme Cauri de l’Entreprise privée du Savoir.

34- Bassirou Guèye

Bientôt la cinquantaine, Serigne Bassirou Guèye est de la race de plusieurs autres magistrats de sa génération, A en croire ses aînés dans la corporation, le Procureur de la République est techniquement bien outillé et respecte scrupuleusement les règles déontologiques qui régissent sa fonction. Il mène avec rigueur et professionnalisme sa nouvelle mission. Serigne Bassirou Guèye, d’après des confidences, est à cheval sur les textes et est très inflexible quant à l’application des lois. Sorti du Centre de Formation Judiciaire (CFJ) en 1998, le successeur d’Ousmane Diagne est titulaire d’un Diplôme d’études appliquées (DEA) de droit, option « droit public » et prépare actuellement une thèse en droit constitutionnel.

35-SAMIR RAHAL

Le groupe Terrou-Bi, propriété de la famille Rahal, a écrit, en février 2009, une nouvelle page de son histoire, avec l’ouverture de son hôtel 5****. De l’avis de tous, experts du secteur comme consommateurs, le Terrou-Bi est l’offre la plus aboutie. L’établissement se targue d’avoir un taux de remplissage de plus de 80%. Cet hôtel de 112 chambres dont six suites, s’ouvrant sur un jardin tropical, accueille une clientèle d’affaires ou de loisirs, en respectant les plus hauts standards d’équipement et de services alliant confort, raffinement et sécurité. Depuis 1985, le Terrou-Bi, véritable référence gastronomique de l’Afrique de l’ouest, n’a eu de cesse de se développer, en élevant au rang d’art celui de satisfaire ses clients.

36-DIAGNA NDIAYE

Il a été honoré au Quai d’Orsay au rang d’officier de la légion d’honneur. Cet ancien banquier, administrateur du Groupe Mimran et actuel ministre-conseiller du chef de l’Etat chargé des Investissements, a édifié plus d’un sur le mérite d’un homme apparemment modeste, mais d’une grande dimension. Discret, l’homme est pourtant administrateur de plusieurs grandes firmes à travers les continents et estimé de nombreuses personnalités.

37- AMADOU BA

Un pur produit de l’administration publique sénégalaise. Ancien élève à l’école nationale d’administration et de magistrature (ENAM), sorti de la prestigieuse section Impôts et domaines, il gravit les échelons de l’administration fiscale et atteint le poste de directeur des impôts en 2004. Ses empreintes sont encore fraiches sur le nouveau Code Général des impôts, en vigueur depuis janvier 2013. Promu ministre de l’économie et des finances, il a en charge de l’application de la stratégie de développement 2013-2017. Homme consensuel, on lui prédit un bel avenir politique.

38- MAKHTAR CISSE

Enfant de troupe, Ige et actuellement directeur de cabinet du président de la République, il a fait ses preuves à la Douane. Il avait suscité espoir, pour avoir renfloué les caisses de l’Etat, dépassant les objectifs de recettes qui lui étaient assignés. Très humble, l’homme est compétent et rigoureux.

39- BAIDY AGNE

Il est l’art de la discrétion. Directeur général de Somicoa et de Smith & Krafft dans la manutention aéroportuaire, de Sinco dans le BTP, il est aussi actif dans la promotion immobilière et se dit à la tête de «l’une des premières entreprises du pays». Mais, s’il fait parler de lui, c’est surtout à travers le Conseil national du patronat.

40-AMINATA TALL

Une égérie à la tête du CESE. La «dame de fer» enrichit ainsi son cv et gravit les échelons en devenant présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle devient ainsi la 4ème personnalité de l’Etat, après le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président de la République. Le réalisme politique fait d’Aminata Tall une alliée qui pèse lourd pour le président Sall. Elle ambitionne à présent de devenir la présidente du Conseil Economique et social new look, et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

41- CHEIKH SIDY MOKHTAR MBACKE

Depuis son intronisation à la tête de la confrérie Mouride, Serigne Chekh Maty Lèye assure et rassure. Très discret et effacé, le chef religieux continue de faire parler de lui par son profil de guide rassembleur et d’unificateur des communautés religieuses du Sénégal.

42- AISSATA TALL SALL

La lionne du ¨Podor que d’aucuns donnent comme successeur de Tanor à la tête du Ps, a également été de tous les combats pour une alternance à l’alternance. N’écoutant que son courage et les populations du Fouta qui l’ont élue, elle tracera sa propre stratégie régionale pour venir renforcer le rang des démocrates qui avaient juré que les élections se passeraient normalement.

43- MBAGNICK DIOP

L’organisation, l’innovation et la méthode caractérisent son vécu quotidien. Son pragmatisme et sa créativité ont fini de faire de lui un acteur majeur de la vie économique et sociale de son pays. Avec ses concepts : «Cauris d’Or», «Forum du 1er Emploi», «Diaspora des affaires», «La Nuit de l’Orientation», «les Mercredi du Meds», il fait des émules et constitue une référence pour la jeunesse sénégalaise. Homme de défis multiples et d’initiatives, le Président du Meds a fait le plein, cette saison, comme les années passées, du reste, plaçant son mouvement et le Groupe Promo Consulting dans le top des structures qui se sont le plus illustrées au Sénégal et à l’international. Notamment, avec l’organisation et le succès des «Cauris d’Or» devenus un label mondial. Il vient d’être consacré à Paris, il y a quelques jours, par la Rencontre internationale africaine du droit des affaires en Afrique (RIDDA)

44- MARIEME FAYE SALL

La 1ère dame est d’une simplicité frappante et d’un humour touchant. Sa simplicité en a déjà fait une Première Dame pas comme les autres. De l’aveu des proches du couple présidentiel, Marième Faye Sall est l’épouse dévouée qui a interrompu prématurément ses études à l’Institut supérieur de technologie de Dakar, au début des années 1990, pour se consacrer à la famille qu’elle venait de fonder avec Macky Sall. Sa seule boussole : un soutien indéfectible à Macky Sall. Elle est, en quelque sorte, l’assistante sociale et psychologique du président, un peu comme Hillary pour Bill Clinton« .

45. AMETH AMAR

Patron de la grande usine agroalimentaire NMA SANDER et self-made-man, Ameth Amar inscrit, chaque jour, des actions en direction des Sénégalais. C’est un homme de l’ombre, dans le sens positif du terme, mais aussi, un grand ami de l’ex-Pm, qui a contribué à lui mettre le pied dans l’étrier, quand il affûtait ses premières armes dans le business.

46-KHALIFA SALL

A 57 ans, le maire de Dakar a le vent en poupe. Sa côte de popularité n’a jamais été aussi forte. A tel point qu’il est devenu aujourd’hui l’une des personnalités les plus emblématiques de la vie publique. Lors des élections locales, il a fait mordre la poussière à la coalition BBY. Il allie toutes les qualités d’un homme d’Etat : un caractère bien trempé, un esprit visionnaire, un goût affiché du débat et de l’innovation, en sus d’une conception assez forte des combats collectifs. Sa différence, il la cultive sur le plan des idées et de la méthode. De lui, on retiendra surtout ses travaux herculéens destinés à l’amélioration du cadre de vie.

47- HADJIBOU SOUMARE

Sénégalais d’origine malienne par son père, le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a «réveillé» une administration en sommeil et relancé les projets. Décrit comme quelqu’un de rigoureux et de travailleur par ses amis, Hadjibou Soumaré est connu pour son goût du travail bien fait. Haut fonctionnaire dont plusieurs générations de cadres se réclament, il continue de faire briller l’étoile de notre pays à l’étranger.

48- MANSOUR KAMA

Mansour Kama est l’un des leaders du secteur privé depuis plus de deux décennies. Il fait les beaux jours de la CNES, a les coudées franches et ne fait pas dans la langue de bois. A cheval sur ses principes, Kama a toujours porté les revendications du secteur privé, sans ambages et sans langue de bois.

49-AMINATA TOURE

Sans conteste, malgré sa défénestration du Gouvernement, elle est toujours restée l’une des personnalités qui ont marqué l’année 2014. Mimi Touré, revenue dans les bonnes grâces de Macky Sall, a été désignée chef de la mission d’observation des élections mauriciennes. A la mi-octobre, Mimi a été distinguée à Genève du Prix de la Fondation 2014 par le Conseil du forum de Crans Montana, au même titre que Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies. Elle incarne l’idée d’un courage politique, porte-étendard d’une transparence dans la gestion de la chose politique.

50- ASSANE DIOMA NDIAYE

Fraichement élu membre permanent du Comité disciplinaire, d’appel de la Cour pénale internationale, Assane Dioma Ndiaye est un fervent militant des droits de l’homme. Avocat de renom, il a toujours veillé au respect de la vie et de la dignité humaine. Et il n’a cessé de promouvoir l’exercice plein et entier de la citoyenneté et de la consolidation de l’Etat de droit et de la Démocratie en Afrique.



