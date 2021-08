SERRP : 26 femmes formées en couture et coiffure (vidéo)

Elles ont reçu leur parchemin, mardi, à l’occasion d’une sobre cérémonie présidée par les représentants des Communes de Saint-Louis et de Gandon, de l’administration territoriale et des partenaires au projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP). Cette capacitation entre dans le cadre d’une stratégie de restauration et de renforcement des moyens de subsistance des sinistrées de la Langue de Barbarie. Elle est le fruit d’une synergie tripartite entre le Centre de Formation Professionnel (CFP) et le WACA. Après 7 mois de formation théorique et pratique, ces entrepreneuses pourront développer leurs propres activités génératrices de revenus. Dans l’optique de les accompagner dans cette nouvelle aventure vers l’entreprenariat, une unité de production sera mise à leur disposition par le SERRP. Nous avons recueilli les impressions des parties prenantes.