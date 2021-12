SERRP : Après une visite des chantiers, le vice-président de la Banque mondiale se dit satisfait - vidéo

Ousmane Diagana, a effectué ce jeudi une visite des chantiers du SERRP pour s'enquérir de la situation des populations relogées sur le site de Diougop et aussi constater l'état d'avancement des travaux menés en vue du relogement définitif des impactés. Venu avec une très forte délégation, M. Diagana a profité de l'occasion pour faire le tour du site. Il s’est dit satisfait des témoignages des populations et s'engage à faire plus de leur côté pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La présentation sur les Plans d'actions de réinstallation et la structuration des nouvelles maisons a été assurée par l'équipe de l'Agence de Développement Municipale (ADM).