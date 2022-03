SERRP : Les premiers logements permanents livrés en fin 2022

La construction des 300 logements permanents sur les 500 prévus sur le site de Diougop dans le cadre du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience (SERRP) va démarrer cette année et les premiers logements vont être livrés en fin 2022. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Mamadou Dakha Kane, spécialiste en suivi-évaluation du Projet SERRP. Il a précisé que les appels d'offre ont déjà été lancés.



Le Projet vise à reloger les populations sinistrées de l'avancée de la mer et de l'érosion côtière au niveau de la Langue de Barbarie. Il comporte cinq composantes à savoir la réponse aux urgences face aux catastrophes, le renforcement de la planification urbaine de la résilience des populations de la Langue de Barbarie, le suivi-évaluation entre autres.



"Il s'agissait dans cette rencontre de faire le bilan des activités de l'année 2021 et voir tout ce qui a été réalisé compte tenu du Plan de Travail et le Budget Annuel qui avait été validé en 2021. Sur ce qui nous a été présenté, on a eu un bilan assez satisfaisant pour un taux d'exécution de 45% et la réalisation de plusieurs activités telles que le relogement de plus de 453 personnes affectées par le Projet au niveau du site de relogement de Diougop. Sur place, on a tout fait pour rendre les conditions de vie des populations sinistrées de la meilleure des façons. Elles ont des infrastructures socioéconomiques de base qui sont installées et d'autres projets sont en train d'être réalisés", a indiqué Mme Fatou Makhtar Fall, Gouverneur adjoint de Saint-Louis chargée des affaires administratives qui a exprimé sa satisfaction.



Elle a aussi renseigné sur le Plan de Travail et le Budget Annuel de 2022 qui se chiffre à 15 milliards 485 millions FCFA. "Dans ce PTBA, des activités vont être réalisées sur l'ensemble des cinq composantes. Il s'agira de terminer les consiliations pour les personnes affectées par le projet (PAP), de continuer le relogement, construire les logements permanents (définitifs), démolir ceux qui étaient sur la bande des 20 mètres, faire des formations à l'endroit des services techniques et aussi faire la supervision des travaux de terrassement", a-t-elle expliqué.



Pour sa part, le spécialiste en suivi et évaluation du Projet SERRP en l'occurrence Mamadou Dakha Kane, a soutenu que l'aménagement du site est très avancé. "Actuellement nous en sommes à la construction des voiries, la réalisation des réseaux d'assainissement d'eaux pluviales et d'eaux usées à 85%. Une fois cela terminer, nous allons procéder à la construction des logements. La première phase va concerner 137 logements et plus tard dans l'année nous allons lancer la déco de phase de construction qui va concerner 167 logements soit environ 300 logements à construire cette année sur un total de 500 logements prévus", a renseigné le spécialiste.



NdarINFO