SLBC : Baba Tandian démissionne !

«C’est avec regret que j’avais annoncé, il y a de cela deux mois, à la première vice-présidente, au premier vice-président, ainsi qu’au secrétaire général, ma décision de me retirer de SLBC», a d’emblée déclaré Baba Tandian.



Dans sa lettre, l’ancien président explique que le manque de soutien des fils de Saint-Louis est l’une des causes de son départ. En effet, argue-t-il, les charges (salaires, transports, restauration, logements) sont estimées à 110 millions de francs. Alors que les fonds reçus des sponsors et autres bonnes volontés avoisinaient les 65 millions. Ce qui ne couvre pas les dépenses du club. «J’ai souhaité poser le débat pour trouver des solutions et quelles sont les aides supplémentaires que nous espérons la saison prochaine. Mais je n’ai pas eu d’échos et j’ai décidé de rendre le tablier», écrit-il.



Baba Tandian espère rencontrer le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, afin de lui exposer les motifs de sa démission. C’est dire qu’il pourrait reconsidérer sa position après son entrevue avec l’édile de la vieille ville.



Maderpost