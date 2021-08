SOIF DANS LE GANDIOLAIS : Excédé, GOUYREINE se rebelle (vidéo)

C’est la galère dans plusieurs localités de la Commune de Ndiébène Gandiol privées d’eau portable depuis plusieurs semaines. Pour attenuer les soufffrances qui découlent de cet arrêt d’approvisionnement, des camions citernes sont convoyés dans la zone. Mais la desserte ignore GOUYREINE et son voisinage où les populations souffrent le martyr depuis plus de deux mois. Ne pouvant plus supporter cette situation amputée au manque de considération de l’actuel maire Arona SOW, les villageois ont exprimé leur ras-le-bol, mercredi. « A l’approche des élections, les politiciens font la navette pour réclamer nos voix. Cette fois, nous ne nous laisserons pas berner. Nous ne voterons pour personnes », ont-ils dit. Les populations dénoncent en outre le défaut d’éclairage public occasionné par une faible affectation de lampadaires solaires par la Mairie ainsi que le mévente de l’oignon.