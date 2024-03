Sa collaboration avec BBY, la désignation d’Amadou BA, ses relations avec Mansour FAYE : À bâtons rompus avec Khoudia MBAYE

L’ancienne maire de la Commune de Gandon brise le silence devant les tensions qui secouent la scène politique au Sénégal. Khoudia MBAYE qui réaffirme son ancrage dans la ligue démocratique (LD) décline son orientation politique en appréciant le choix d’Amadou BA comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar (BBY) et la percée considérable de la coalition Diomaye Président. L'ancienne ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat revient sur la santé de sa collaboration avec le coordonnateur de la mouvance présidentielle à Saint-Louis Mansour FAYE et de son successeur à la tête de la municipalité de Gandon Alpha Mamadou DIOP. Regardez !