Sadio Mané et Keïta Baldé reçus par Macky

Sadio Mané et Keïta Diao Baldé ont été reçus au Palais par le Président Macky Sall hier, lundi 25 mars. Selon L'Observateur qui donne l'information, le chef de l'État a voulu les féliciter et les encourager pour leurs œuvres sociales. Mané a construit un lycée et un hôpital dans son village à Bambaly et Keita Baldé a érigé une école et une mosquée à Vélingara, son terroir natal.