Saï-Saï au Coeur : Mimi très fâchée contre Thiat et Kilifeu

Mme Aminata Touré fustige le nouveau de « Thiat » et Kilifeu, dans lequel les deux rappeurs s’en prennent violemment au Président de la République Macky Sall. L'envoyée spéciale du chef de l'État appelle aux deux artistes à plus de retenue et « invite les Sénégalais à un respect mutuel pour la sauvegarde de la paix qui est l'un des fondements de notre Nation ».