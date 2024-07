Saint-Louis : 2 embarcations interceptées. 402 migrants débarqués par la Marine

La Marine nationale sénégalaise a annoncé avoir procédé, hier lundi, à l’arraisonnement de deux pirogues transportant respectivement 189 et 213 candidats à l’émigration irrégulière au large des côtes saint-louisiennes.



La première embarcation a été interpellée par la Base navale nord au niveau de la Langue de Barbarie, précise-t-elle sur le réseau social X.



‘’Le 29 juillet 2024, la Base navale nord a interpellé, au niveau de la Langue de Barbarie, 189 candidats à l’émigration irrégulière, majoritairement de nationalité sénégalaise et gambienne’’’, écrit-elle.



Le deuxième arraisonnement est à l’actif du patrouilleur de haute mer Niani qui a mis fin au voyage de 213 candidats à l’émigration irrégulière à plus de 200 km au large de Saint-Louis.



‘’Le 29 juillet 2024, le NIANI a arraisonné, à plus de 200 km au large de Saint-Louis, une pirogue partie de Bargny avec 213 candidats à l’émigration irrégulière, dont 63 Sénégalais, 44 Gambiens, 93 Guinéens et 13 Maliens’´, informe la Marine nationale.