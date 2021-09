Saint-Louis : 4 véhicules, 25 motos Jakarta et 12 charrettes immobilisés, 73 infractions relevées

Sur instructions du Commandement de la Légion de Gendarmerie Nord à la tête de laquelle se trouve le lieutenant-colonel Émile Manga, la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Louis a procédé, le week-end dernier, à des opérations de contrôle routier sur l’ensemble de sa circonscription. Lesquelles opérations ont permis à ses éléments de pouvoir contrôler quelques 273 véhicules en 72h, précisément les vendredi, samedi et dimanche. 04 parmi ces véhicules ont été immobilisés pour défaut de visite technique.



Les éléments du Capitaine Amadou Tidiane Ndiaye ont également immobilisé 25 motos Jakarta et 12 charrettes. En outre, 73 infractions ont été relevées lors de ces opérations de contrôle de la Gendarmerie. Il s’agit, entre autres, d’infractions pour excès de vitesse ; défaut de feux de position ; non port de ceinture de sécurité ; pneus usés et insécurité au transport. Ces contrôles ont été effectués à divers endroits de la région notamment à Ndioum, à Ndellé dans le Ross Béthio et à Rao dans le département de Saint-Louis.



Ces opérations de contrôle routier sont effectuées dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation routière. Des efforts qui contribuent à promouvoir la sécurité routière au niveau de cet axe de la route nationale n°2 (RN2) où les accidents de la circulation sont très récurrents. Des accidents qui, jusqu’ici, ont eu à causer plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels.



Pour rappel, le dernier accident sur cet axe de la route nationale n°2 a eu lieu à hauteur de la ville de Ndioum où une collision d’une rare violence entre un minibus et un car “ndiaga ndiaye” a fait 13 morts et plusieurs blessés graves.



YVES TENDENG

Sudonline.sn