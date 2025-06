Saint-Louis : Abba Mbaye appelle le président Diomaye Faye à visiter la brèche

Abba Mbaye invite le président Bassirou Diomaye Faye à inclure la brèche de Saint-Louis dans son programme de tournée économique entamée ce matin dans le Nord. Pour le responsable socialiste, cette prospection serait un acte fort de reconnaissance envers les communautés impactées.



« La Brèche n’est pas qu’un site naturel, c’est un drame environnemental et humain qui appelle des réponses concrètes », a-t-il dit hier lors d'un entretien télévisé sur la SenTV.



Pour lui, la présence du président sur ce chenal ayant provoqué la perte de plus de 400 vies marquerait une volonté politique claire d’affronter les défis liés à l’aménagement du littoral, à la gestion des effets du changement climatique et à la protection des écosystèmes.



Au-delà du symbole, Abba Mbaye plaide pour des investissements d’urgence dans les infrastructures de protection côtière, la relance du programme de relogement des impactés, et une coopération accrue avec les bailleurs et partenaires techniques.



