Saint-Louis : Aliou Mamadou Dia promet de doter à la ville, un nouveau pont moderne

Le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia, s’est engagé, jeudi, à doter Saint-Louis (nord) d’un nouveau pont plus moderne que le pont Faidherbe, une fois élu à la tête du pays.



”L’infrastructure constitue un élément essentiel dans un pays. Nous connaissons tous le pont Faidherbe. Une fois à la tête de ce pays, nous ferons un deuxième pont plus moderne, a-t-il promis.



M. Dia intervenait jeudi soir lors d’une caravane organisée dans les rues de Guet Ndar, un quartier de pêcheurs.



”Un pont de dernière génération qui sera un jumeau du pont Faidherbe parce qu’aussi le pont Faidherbe est un patrimoine historique et on doit le conserver. Mais, je veux qu’on construise ici à Saint-Louis le pont le plus moderne en Afrique de l’Ouest”, a-t-il dit.



Le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars a également promis de travailler pour la préservation du patrimoine culturel et historique de la ”vieille ville”.



”On doit préserver notre culture mais également notre patrimoine historique. On va travailler là-dessus avec les Saint-Louisiens pour conserver ce patrimoine”, a-t-il fait savoir, soulignant que Saint-Louis, ”c’est une ville d’hospitalité, une ville d’élégance et de bien être”.



M. Dia a également dit son souhait de redynamiser la navigabilité du fleuve Sénégal via le port de Saint-Louis.



”Une fois au pouvoir, on mettra les ressources qu’il faut pour que le port de Saint-Louis soit fonctionnel. On doit aussi faire bon usage du fleuve Sénégal. Il va falloir travailler sur la navigabilité du fleuve. À partir du port de Saint-Louis, nous allons redynamiser la navigabilité sur le fleuve Sénégal pour desservir les villes de Podor, Matam et Bakel”, a-t-il fait valoir.



