Saint-Louis: Décès de Ndèye Tolla soeur de Me WADE

La famille de l'ex-président de la République est endeuillée. Me Abdoulaye Wade a, en effet, perdu sa soeur Ndèye Tolla Wade, ce dimanche. Elle était, dit-on, la seule membre de la grande famille de Wade qui restait. Il ne reste au “Pape du Sopi” que sa femme, Viviane, et ses enfants, Karim et Sindiély.



La défunte a été enterrée, hier, à Saint-Louis après la prière de “takoussane”, 17 heures. Absent du territoire national, Me Abdoulaye Wade a dépêché à Saint-Louis le Secrétaire général adjoint, Coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr et Me Madické Niang. Ils ont participé à l'enterrement et ont présenté les condoléances de l'ex-chef de l'Etat. Un Me Abdoulaye qui sera, dit-on, incessamment de retour au Sénégal.