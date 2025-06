Saint-Louis : La jeunesse apériste exige " la libération immédiate " de Mansour Faye

La jeunesse apériste de Saint-Louis est montée au créneau pour dénoncer l’arrestation de Mansour Faye, qualifiée de « profondément injuste et arbitraire ».



« Aucun élément tangible n’établit sa responsabilité dans une quelconque affaire de surfacturation ou de détournement », a déclaré Birame Touré, ancien chef de cabinet de Mansour Faye et porte-parole du mouvement.



Selon lui, dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES), toutes les procédures réglementaires ont été scrupuleusement respectées.



« Mieux encore, un excédent budgétaire a été enregistré à l’issue du programme et entièrement reversé au Trésor public », a-t-il affirmé. « Nous sommes clairement en présence d’un dossier vide », a ajouté M. Touré.