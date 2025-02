Saint-Louis : Le " Baye FALL" qui donne une seconde vie aux pneus usés

Depuis plus de vingt ans, Amadou Cheikh Tidjane DIOP s'engage à offrir une seconde vie aux pneus abandonnés sur les berges et autres lieux isolés de Saint-Louis. Dans son atelier, il transforme ces morceaux de caoutchouc en objets décoratifs tels que des chaises, des pots de fleurs et des pendentifs artistiques. Sa passion pour l'environnement et l'embellissement du cadre de vie le pousse à travailler avec une détermination inspirante. En 2016, son talent a été reconnu par le jury du Gald'Or, qui lui a décerné le premier prix. Aujourd'hui, il continue de sensibiliser les jeunes sur l'importance du recyclage à travers des actions ciblées dans les établissements scolaires. Cette démarche vise non seulement à préserver l'environnement, mais aussi à préparer la relève des artisans engagés. Ndarinfo est allé à la rencontre de cet artiste dont la vision et l'engagement font briller Saint-Louis d'une nouvelle lumière à raviver.