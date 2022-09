Saint-Louis : Le développement du tourisme interne prôné par les acteurs pour la résilience du secteur

La première édition de la journée mondiale du Tourisme a été célébrée le 27 septembre 1980 dans le but de célébrer l’anniversaire des statuts de l’Organisation Mondiale du Tourisme. Le but recherché dans la célébration de cette journée c’est montrer la contribution réelle du tourisme au développement durable. Le thème de cette année s’intitule « Repenser le Tourisme ».



« C’est un thème qui colle bien à l’actualité parce qu’on sort de la pandémie du Covid-19 qui a frappé de pleins fouets le secteur du tourisme. Mais on ne peut pas parler de la relance du tourisme sans pour autant parler de la résilience car ce sera beaucoup souffert de cette pandémie. Parce qu’il fut un moment où le taux de fréquentation dans les hôtels était presque nul sinon très faible », a fait savoir Ousmane Ndione, chef du service régional du Tourisme pour le pôle Nord (Saint-Louis, Louga et Matam).





Ainsi, la relance du Tourisme reste une préoccupation majeure pour les responsables et les acteurs dudit secteur. D’où la nécessité selon les acteurs de développer le tourisme interne ou local pour promouvoir un secteur beaucoup plus résilient. Nous avons maintenant un nouveau ministère qui gère le tourisme et les loisirs mais l’objectif reste le même. Il est heureux de constater que les responsables de réceptifs hôteliers fassent des tarifs préférentiels pour pousser les sénégalais à faire du tourisme dans leur zone », a-t-il indiqué.



La célébration de la journée mondiale du Tourisme a été marquée au niveau de la ville tricentenaire par une balade en calèches ayant réuni divers acteurs du secteur.



