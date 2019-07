Saint-Louis : Le service de l’action sociale prime ses meilleurs élèves

Le Service régional de l'action sociale de Saint-Louis sur appui financier de Plan International bureau de Saint Louis a fêté l'excellence.



Les meilleurs élèves orphelins qu'il à encadrés durant l'année ont reçu des récompenses de kits de fournitures scolaires et des tablettes.



Les lauréats ont eu plus de 8 comme moyenne pour le cycle primaire et plus de 14 pour ceux moyen et secondaire. Cet événement entre dans le cadre des initiatives locales du service.



Et du Programme de l'Enfance déshéritée (PED) de la Direction générale de l'Action sociale (DGAS). Cet événement, une innovation est une première pour le Sras de Saint-Louis.





