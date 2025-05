Saint-Louis : Les autorités affinent leur plan de prévention contre les inondations

À l’approche de l’hivernage 2025, les autorités de la région de Saint-Louis intensifient leurs efforts pour prévenir les inondations. Ce mardi, le gouverneur Al Hassane Sall a présidé un Comité régional de développement (CRD) axé sur la gestion des risques d’inondation. L’ONAS, les sapeurs-pompiers, le SONAGED et la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) étaient réunis pour évaluer la situation et coordonner les réponses.



Cette initiative fait suite aux crues du fleuve Sénégal en 2024, qui avaient durement touché les départements de Podor, Dagana et certains quartiers de la ville de Saint-Louis. Les zones les plus vulnérables – comme Fanaye, Aram, Darou, Khar Yalla ou encore Médina Chérif – sont situées sur d’anciens bras du fleuve ou dans des zones hydrauliques sensibles.



Parmi les mesures phares annoncées : construction et renforcement de digues, déploiement de pompes, nettoyage des réseaux d’évacuation, mais aussi des projets de relogement dans certaines zones à haut risque. Des sanctions sont également envisagées contre les comportements inciviques comme les dépôts sauvages d’ordures ou le déversement d’eaux usées dans les canalisations.



Les autorités misent sur une réponse collective, incluant la presse, les leaders communautaires et les populations. Une tournée de terrain menée par la DPGI et les préfets a permis de recenser les sites à risque et de proposer des solutions concrètes pour chaque localité.