Saint-Louis : Les travailleurs de la Mairie exigent plus de respect et de considération

Le syndicaliste n'a pas manqué d'évoquer les nombreuses injustices et autres discriminations dont les travailleurs de la mairie de Saint-Louis ont toujours été victimes.



"Les travailleurs des collectivités locales du pays n’ont, jusqu’ici, pas bénéficié des augmentations de salaires appliquées aux diverses hiérarchies des différents services de la Fonction Publique. C’est comme s’il y a deux Sénégal, car nous ne pouvons plus supporter le fait que les travailleurs des collectivités locales soient toujours marginalisés et laissés en rade, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’État. Cela est vraiment une injustice et une pratique discriminatoire manifestes à l'endroit des agents municipaux", a regretté Tallam Fall tout en insistant sur l’urgence et la nécessité pour le Ministre des Collectivités Territoriales Oumar Gueye, de faire en sorte que les agents municipaux en charge du nettoiement de la ville, soient recrutés pour un respect de leur dignité.



"Depuis plus d'une vingtaine d'années, ces agents du nettoiement travaillent dur pour survivre, mais les autorités municipales continuent de recruter d’autres personnes. Ce manque de considération doit cesser", a-t-il martelé tout en promettant de passer à une vitesse supérieure d’ici la semaine prochaine si jamais leurs revendications ne sont pas satisfaites. "Nous allons décréter trois jours de grève si rien n'est fait", a-t-il menacé.



NDARINFO.COM