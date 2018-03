Saint-Louis - Litige foncier : Ndialakhar dans tous ses états

La population de Ndialakhar, un village sis dans la Commune de Gandon (Saint-Louis), est sortie comme un seul homme. "Très mécontents" selon les propres termes de leur porte-parole, ces habitants sont décidés à protéger leur terre. En cause, l'arrivée du promoteur Omar Gaye qui leur demande de libérer les 40 hectares qu'ils occupent depuis des décennies.



Sortie en brassards rouges, la population a manifesté sa colère. Les manifestants ont martelé qu'ils ne bougeront pas d'un iota.



"Un certain Omar Gaye qui nous vient de Ngaye avec des faux papiers, dit que c'est un titre foncier alors que nos parents sont nés ici", fulminent-ils, soutenant que sur ces terres, il y a des cimetières où reposent leurs aïeuls".

Ils appellent le Chef de l'État, Macky Sall, à leur "venir en aide".



