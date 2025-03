Saint-Louis : Plus de 700 cas de tuberculose détectés chaque année

Chaque année, plus de 700 cas de tuberculose sont recensés dans la région de Saint-Louis (Nord), soit un taux de détection de 77%, a indiqué lundi Abdourahmane Traoré, responsable de l’éducation et de l’information pour la santé à la Direction régionale de la Santé (DRS).



Lors de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, il a souligné l’urgence d’investir dans les moyens diagnostics pour améliorer la détection précoce des cas. En 2024, le district sanitaire de Saint-Louis a enregistré 581 cas, suivi de Richard-Toll (228 cas), Podor (114), Pété (83) et Dagana (31).



Malgré un taux de guérison de 90%, le défi majeur reste l’identification rapide des malades pour limiter la transmission. Il a également appelé à lutter contre la stigmatisation des patients et à renforcer la solidarité au sein des communautés.



NDARINFO d'après le SOLEIL