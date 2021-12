Saint-Louis : "Queen of Islam" veut ressusciter les valeurs de la solidarité – vidéo

L’association a organisé jeudi une journée d’échanges et de solidarité rythmée par plusieurs activités. Après une randonnée pédestre entre l’île et le faubourg de Sor, les filles réunies autour de la solidarité islamiques ont communié autour d’un récital de Coran. Place ensuite à une conférence sur la modernité, la femme et l’Islam animée par Oustaz Babacar NDIAYE. Une séance d’animation bouclera la boucle de cette première édition qui a permis de lancer officiellement les activités de Queen O Islam. Mariyeu SAMB, la présidente, décline ici, les objectifs de son organisation à but lucrative.