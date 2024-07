Saint-Louis : Retour en force des coupures intempestives d'électricité

Après un bref répit que les consommateurs n'ont pris le temps de savourer, la fourniture de l'électricité reprend en dents de scie, à Saint-Louis. Depuis quelque temps, les interruptions saccadées se multiplient au grand dam des matériels électroménagers.



Dans la soirée du jeudi, le rythme des arrêts est passé à la vitesse supérieure dans la périphérie, sans que les raisons des interruptions furtives ne soient communiquées.



Des pannes nuisibles à l'économie locale, incohérentes avec la dynamique de modernisation et de performance portée en bandoulière par le régime du président Bassirou Diomaye Faye.



À quelques heures de la visite à Saint-Louis du Premier ministre, Ousmane SONKO dans le cadre de 2e journée nationale de Set-Setal, la carence d'une fourniture stable de l'électricité pour Saint-Louis et ses environs s'impose comme une doléance pressante. Elle met en lumière la nécessité de revoir le management local et de renforcer les moyens de cette entreprise publique.





