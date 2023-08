Saint-Louis : "Sama Gox Sama Yité" veut booster l’employabilité des jeunes (vidéo)

Un séminaire de formation sur l’entrepreneuriat, le développement personnel et la prise de parole en public, a été organisé par le mouvement Sama Gox Sama Yité (SGSY) au profit de jeunes de Saint-Louis.



La session de deux jours animée par un expert en coaching a été bouclée en présence d’un représentant de l’administration territoriale et de dignitaires du quartier de Balacoss. Une occasion pour l’autorité de magnifier les actions menées par cette association en vue d’améliorer les conditions de vie des populations.



Abdou Karim NDIAYE, le président de SGSY, a souligné l’importance de renforcer la compétence distinctive chez les jeunes en quête de travail, en indiquant qu’elle leur permettre de s’illustrer sur le tas et de multiplier leur chance de trouver un emploi. « Le leadership, la capacité à prendre des décisions, à innover sont des compétences qui renforcent l’employabilité de nos petits frères et sœurs », a-t-il dit.