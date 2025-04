Saint-Louis : Trois gendarmes épinglés après une altercation avec des automobilistes étrangers

Une vidéo diffusée le ​mardi 22 avril 2025, montrant une vive altercation entre des gendarmes affectés à la police de la circulation et des automobilistes étrangers dans le département de Saint-Louis a enflammé les réseaux sociaux, suscitant une vague d’indignation.



En réaction rapide, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a publié un communiqué officiel confirmant l'ouverture immédiate d'une enquête de commandement. Les trois gendarmes impliqués ont été formellement identifiés. Selon les premiers éléments, leur comportement et leurs propos lors de l'incident sont jugés « répréhensibles » et en contradiction flagrante avec les principes d’éthique et de déontologie qui régissent l’institution.



Dans le communiqué conjoint du Haut Commandement de la Gendarmerie et de la Direction de la Justice Militaire, il est rappelé que les missions de la police de la circulation doivent se fonder avant tout sur la prévention, la régulation du trafic, la sensibilisation des usagers, et la surveillance du réseau routier, en ne recourant à la répression qu’en dernier ressort, et toujours dans le cadre strict des lois en vigueur.



Toute dérive, en particulier lorsqu'elle porte atteinte aux droits humains, est perçue comme une grave entorse à l'image et à la mission de service public de la Gendarmerie. Le Haut-commandement a insisté sur le fait que des sanctions sévères et exemplaires seront prises si les faits sont confirmés par l’enquête en cours.



En parallèle, des mesures seront adoptées pour renforcer les dispositifs internes de contrôle, de supervision et de surveillance des opérations de police routière, afin de prévenir toute récidive de ce type d’incident.



Cette affaire relance le débat sur les pratiques des forces de l’ordre dans l’espace public et met en lumière l’importance d’un encadrement éthique renforcé. Le Haut-commandement a réaffirmé son attachement indéfectible aux valeurs de respect, d'intégrité et de justice, qui doivent guider chaque intervention au service de la population.



L’enquête, toujours en cours, permettra de faire toute la lumière sur les responsabilités individuelles dans cette affaire qui pourrait avoir un impact significatif sur la perception citoyenne de la Gendarmerie nationale.