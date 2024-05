Saint-Louis : Un forum planche sur les enjeux du numérique chez les jeunes

Un forum dédié à la jeunesse de Saint-Louis s’est penché mercredi sur la thématique « jeune, numérique et participation à la gouvernance urbaine ». À cette occasion, un débat inclusif a été tenu sur les enjeux de l’usage du digital. La rencontre a permis d’engager des réflexions entre les jeunes, les chercheurs des sciences sociales, les ingénieurs, les représentants de structures de jeunesse et d’OCB pour décrypter la question du numérique.



Cheikh Samba WADE, un des porteurs de cette initiative, a souligné l’importance du digital, « outil d’aide à la décision de par l’inclusion que cela pote et la démocratisation de l’information qu’elle encourage ». Il a plaidé pour une accessibilité illimitée à la connectivité pouvant garantir l’égalité des chances.



Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme DigiSEN, lancé en octobre 2023 et soutenu par la fondation Botnar, l’EPFL, en collaboration avec l’Université Gaston Berger et l'école supérieure polytechnique de Dakar. L’initiative a permis de mener des enquêtes auprès des jeunes de 14 à 26 ans pour « recueillir leurs sentiments, sensibilités et leurs pratiques numériques ».