Saint-Louis : Un gang de cambrioleurs en moto démantelé par la gendarmerie

La Section de recherches (SR) de Saint-Louis a mis fin aux activités criminelles d’un gang spécialisé dans les cambriolages en moto. Trois suspects, identifiés comme A. K. Diack alias "Ino", A. B. Mbengue alias "Alex" et C. Ndiaye alias "Boy Djiné", ont été arrêtés et placés en garde à vue depuis vendredi dernier.



L’enquête révèle que le trio a commis un cambriolage dans une boutique du quartier Boudiouck le 6 février dernier. Profitant de leur rapidité et de leur mobilité en moto, ils ont emporté 17 téléphones portables, dont six iPhones, une somme d’argent conséquente et divers équipements électroniques. Après leur forfait, ils ont revendu une partie des téléphones et se sont partagé le butin.



Suite à la plainte du propriétaire de la boutique, les gendarmes, sous la direction du commandant Abdoulaye Mbodj Ndiaye, ont mené une enquête minutieuse. Leurs investigations ont permis de localiser les malfaiteurs à Podor, où ils ont été appréhendés vendredi dernier. Certains des téléphones déjà écoulés ont été récupérés, ainsi qu’une partie du matériel volé.



Les trois suspects devraient être déférés devant la justice mardi prochain.