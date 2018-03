Saint-Louis : Vivez la journée des forces armées (vidéo intégrale)

Autorités administratives et politiques à côté de notables de la ville ont pris part à cette fête dédiée aux vaillants qui, au prix de leur sang, veillent au quotidien sur le bien-être et la sécurité des citoyens sénégalais.



Après une revue de troupes magnifiquement disposées aux alentours de la Place, une gerbe de fleurs a été déposée, en mémoire aux morts tombés sur les champs d’honneur en défendant notre Patrie. Elle sera suivie d’un défilé des corps et d’une visite des stands accueillant les différentes fractions de notre belle armée.



C’est la grande attraction, ce matin, sur ce lieu mythique à cette journée qui se veut un moment de communion entre forces de défense et populations.



►►► Voici le Film intégral suivi des réactions du Gouverneur Alioune Aidara NIANG et du Commandant de la Zone Nord n°2, le Colonel Mbaye CISSE