Saint-Louis : Yankhoba Diatara annonce la construction d'un stade de "niveau mondial" à Khar Yalla (vidéo)

Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a présidé lundi la réunion préparatoire du Comité Régional de Développement (CRD) du Drapeau du Chef de l’État. Il a annoncé en marge de cette rencontre que le stade Me Babacar Sèye sera délocalisé et reconstruit en palais des sports sur le site de Khar Yalla. Ce qui fera de Saint-Louis, une ville hôte de la CAN 2027 à l’organisation de laquelle le Sénégal est candidat. « Ce projet de délocalisation du stade Me Babacar Sèye d’un montant initial de 17 milliards pour une capacité de 15 000 places sera renforcé à 30 000 places avec toutes les commodités d’homologation dignes d’un stade international sur une superficie de 15ha. Selon Yankhoba Diatara, cette infrastructure sera mise aux normes de la FIFA pour accueillir des rendez vous internationaux à l’instar de la Coupe d’Afrique. » Nous avons l’ambition de doter Saint Louis fin stade de niveau mondial pour accueillir une poule lors de la CAN 2027 à l’organisation de laquelle le Sénégal a postule », a-t-il renseigné hier.