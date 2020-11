Saint-Louis : actions civilo-militaires et défilés au menu de la Journée des forces armées

Prise d’armes, dépôt de gerbe, défilé à pied et revue navale seront au menu de la Journée nationale des forces armées ce mardi à Saint-Louis, a appris l’APS de source officielle. Des actions civilo-militaires et des consultations médicales gratuites, seront organisées au centre médical de garnison Nord, suivi de séances dépistage de maladies chroniques, de diabète et hypertension artérielle au profit des populations.