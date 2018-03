Saint-Louis : bon déroulement des travaux du projet Acting, selon l’ADC (vidéo)

Les travaux prévus dans le cadre du Projet Assainissement Concerte Total Intégré du quartier Guet Ndar (Acting) se déroulent dans de bonnes conditions, selon Boun Daouda SOUMARE, le DG de l’Agence de Développement Communal (ADC) qui s’entretenait mercredi, avec Ndarinfo.com.



À la date du 25 avril 2017, l’entreprise de la réalisation des travaux du Projet Assainissement Concerte Total Intégré du quartier Guet Ndar (Acting) a entrepris le ferraillage et le coffrage des dalles et la pose de conduites.



Concernant la pose et la confection des regards, l’entreprise a réalisé 1178 ml DN250 sur un total de 2000 mlDN250 mm, soit 58,93 %, 322,92 ml DN315 qui est le total posé sur le tronçon prévu, soit 100% et 102 regards de visite préfabriqués confectionnés, soit 100% sur 102 regards prévus.



Par ailleurs, 75 regards de visite ont été posés, soit 61,76%, 336 décanteurs (boites de branchement) confectionnés sur un total de 345 et 93 décanteurs (boites de branchement) posés, soit un taux de 26,95%, selon M. SOUMARE. En outre, 886, 49 ml de PVC de diamètre 160 (sur un total de 3450 ml) ont été installés soit un pourcentage d’avancement de 25,6 9%.



