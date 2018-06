Saint-Louis : chants religieux "GOUDI SEYDINA MUHAMMAD" (PSL) de la Commune, demain samedi sur la Place Faidherbe

Le maire de la Commune de Saint-Louis, Monsieur Amadou Mansour Faye et le Conseil Municipal informent la communauté musulmane de l'organisation d'une soirée religieuse "GOUDI SEYDINA MUHAMMAD", demain samedi 09 juin 2018 à partir de 21 heures, à la Place Faidherbe, renseigne un communiqué.« Cette soirée religieuse sera animée par les chanteuses et chanteurs religieux des toutes les confréries afin de magnifier la grandeur du Prophète SAW durant ce mois béni de ramadan », note le doucument.A l’image de celle de l’édition précédente, plusieurs chanteurs de différentes confréries animeront cette soirée. Parmi eux, Mamadou Fall, Adramé Madahou Naby du daara Ghulamou Rassoul , Sokhna Fabinta Ndiaye, Iba Sow, Ndeye Fatou Niang, Serigne Thiouna Ngom, Adama Diaw, Serigne Mbaye, Maguette Fall, Boly Dieye, Cheikh Sada et le Khalam Naby Vieux Gaye , etc.